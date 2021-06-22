Ham çelik üretimi yükseldi

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, mayısta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 artarak 174,4 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,6 artarak 99,5 milyon tona ve Japonya'nın üretimi yüzde 42,2 yükselerek 8,4 milyon tona çıktı.

ABD'nin üretimi yüzde 47,6 artarak 7,2 milyon ton oldu. Almanya'nın üretimi ise yüzde 35,5 yükselişle 3,5 milyon ton olarak tespit edildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi de mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artışla 3,2 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik üretimi Brezilya'da yüzde 40,1 artarak 3,2 milyon ton, İran'da 7,7 yükselerek 2,6 milyon ton ve Hindistan'da yüzde 46,9 artışla 9,2 milyon ton şeklinde kayıtlara geçti.

Bu arada, küresel ham çelik üretimi ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak 837,5 milyon tona yükseldi.