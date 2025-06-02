Hanehalkı tüketim harcaması verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "hanehalkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada yüzde 21,6 ile ulaştırma, üçüncü sırada yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları geldi.

Haberin Devamı

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları aldı.

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye olan hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 24, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 16,4 ve ulaştırmaya yüzde 23 pay ayırırken müteşebbis geliri olan hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 18,4 ve ulaştırmaya yüzde 26,4 harcama yaptı.

YÜKSEK GELİRLİLERDE EN FAZLA HARCAMA ULAŞTIRMAYA

Yüksek gelirli hanelerin, düşük gelirlilere göre ulaşıma iki kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalklarının, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı gibi) yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 12,8 pay ayırdığı görüldü.

Haberin Devamı

En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 30,4 ve ulaştırmaya yüzde 10,1 harcama yaptı.

GELİR DÜZEYİYLE BİRLİKTE İSRAF DA ARTIYOR

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, tek kişilik hanehalklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içeceğe yüzde 15,1 ve ulaştırmaya yüzde 14,4 pay ayırdığı kayıtlara geçti.

Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hanehalklarının, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 24,7, konut ve kiraya yüzde 22,4 ve ulaştırmaya yüzde 20,4 pay ayırdığı belirlendi.

Gelir düzeyi arttıkça gıda ürünlerini çöpe atarak israf etme sıklığının arttığı gözlendi. Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde, en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken bunu yüzde 32 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.