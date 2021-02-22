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22.02.2021 - 14:42 | | AA

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 900,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
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Bakanlık, bugün 5 yıl (1785 gün) vadeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,31 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 458 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 283 milyon lira, net satış 2 milyar 300,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 982 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle piyasaya 2 milyar 900,9 milyon lira borçlandı.

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