Hazine, 2 ihalede 28,6 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 47,12, bileşik faiz ise yüzde 47,88 oldu.

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Nominal teklifin 21 milyar 472,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 694,2 milyon lira, net satış 6 milyar 755,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 712,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 28, birleşik faiz yüzde 29,95 oldu.

Nominal teklifin 38 milyar 457,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 681,1 milyon lira, net satış 10 milyar 576,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 12,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede 28 milyar 582,2 milyon lira borçlandı.