Hazine, 2 ihalede 35,3 milyar TL borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 20,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 42,64, bileşik faiz yüzde 47,19 oldu.

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Nominal teklifin 20 milyar 536 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 58 milyon lira, net satış 12 milyar 787 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar 500 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 450,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2499 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 11 milyar 780 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 400 milyon lira, net satış 5 milyar 518,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 652 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

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Hazine, böylece iki ihalede toplam 35 milyar 305,6 milyon lira borçlandı.​​​​​​​