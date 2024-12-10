Hazine, 32,2 milyar TL borçlandı

İlk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 43,08, bileşik faiz yüzde 45,25 oldu.

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Nominal teklifin 25 milyar 169 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 639 milyon lira, net satış 5 milyar 17,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 928 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 31,91, birleşik faiz yüzde 34,45 oldu.

Nominal teklifin 19 milyar 957 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 945 milyon lira, net satış 10 milyar 156,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 496,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 32 milyar 223,9 milyon lira borçlandı.