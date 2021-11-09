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Hazine, 4.3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 338,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

09.11.2021 - 15:27 | | AA
Hazine, 4.3 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18,58, bileşik faiz yüzde 19,44 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 266 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 711 milyon lira, net satış 2 milyar 646,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 417,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede, 5 yıl (1890 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 5,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 514 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 300 milyon lira, net satış 292,1 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 596 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 325 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 4 milyar 338,8 milyon lira borçlandı.

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