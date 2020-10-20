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20.10.2020 - 15:29 | | AA

Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 766,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 4,8 milyar lira borçlandı
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Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,45, bileşik faiz yüzde 13,90 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 775 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 61 milyon lira, net satış 1 milyar 41,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 651 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,88 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 585 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 948 milyon lira, net satış 975,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 626,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 4 milyar 766,9 milyon lira borçlandı.

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