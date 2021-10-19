Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHazine 4.9 milyar lira borçlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Hazine 4.9 milyar lira borçlandı

Hazine 4.9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

19.10.2021 - 15:30 | | AA
Hazine 4.9 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede 8 ay (238 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18,03, bileşik faiz yüzde 18,58 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 681 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 6 milyon lira, net satış 899,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,67 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 252 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 662 milyon lira, net satış 638,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmış oldu.

Anamur'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Anamur'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Muş'ta 112'ye asılsız ihbarda bulunan 10 kişiye ceza

Muş'ta 112'ye asılsız ihbarda bulunan 10 kişiye ceza

İcradan satılık daire

İcradan satılık daire

İcradan satılık dükkan ilanı

İcradan satılık dükkan ilanı

Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç bulundu

Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç bulundu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Sıradaki Haber
Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

Sıradaki Haber
Marmara’ya özel koruma kalkanı

Marmara’ya özel koruma kalkanı

Sıradaki Haber
Muş'ta 112'ye asılsız ihbarda bulunan 10 kişiye ceza

Muş'ta 112'ye asılsız ihbarda bulunan 10 kişiye ceza

Sıradaki Haber