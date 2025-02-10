Hazine, 53,3 milyar lira borçlandı

İhalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 34,72, bileşik faiz yüzde 37,73 oldu.

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Nominal teklifin 74 milyar 72 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 35 milyar 832 milyon lira, net satış 34 milyar 797,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 6 milyar 540 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 22 milyar 103,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece 53 milyar 337,5 milyon lira borçlandı.