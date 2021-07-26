Hazine 7,9 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli, devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 9,15 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 56 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 106 milyon lira, net satış 1 milyar 74,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 1 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 9 yıl (3395 gün) vadeli, 6 ayda yüzde 5,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 16,96, bileşik faiz yüzde 17,68 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 629,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 845 milyon lira, net satış 2 milyar 211,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 7 milyar 935,8 milyon lira borçlandı.