Geri Dön
UzmanparaHazine 7,9 milyar lira borçlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Hazine 7,9 milyar lira borçlandı

Hazine 7,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 935,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

26.07.2021 - 15:04 | | AA
Hazine 7,9 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli, devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 9,15 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 56 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 106 milyon lira, net satış 1 milyar 74,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 1 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 9 yıl (3395 gün) vadeli, 6 ayda yüzde 5,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 16,96, bileşik faiz yüzde 17,68 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 629,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 845 milyon lira, net satış 2 milyar 211,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 7 milyar 935,8 milyon lira borçlandı.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: Bakan Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı

Son dakika: Bakan Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı

Irak'ta korkutan tablo! 18 ay sonra en yüksek sayıya ulaşıldı

Irak'ta korkutan tablo! 18 ay sonra en yüksek sayıya ulaşıldı

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 117 Kovid-19 vakası

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 117 Kovid-19 vakası

Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akını! Tam 812 yaşında

Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akını! Tam 812 yaşında

Osmangazi Köprüsü açıklaması: Rekor kırdı

Osmangazi Köprüsü açıklaması: Rekor kırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 Temmuz korona tablosu son dakika açıklandı mı? Son 24 saatteki vaka ve vefat sayısı paylaşılıyor...

26 Temmuz korona tablosu son dakika açıklandı mı? Son 24 saatteki vaka ve vefat sayısı paylaşılıyor...

Sıradaki Haber
Arabası olan herkesi kapsıyor! Cezası 1.340 lira...

Arabası olan herkesi kapsıyor! Cezası 1.340 lira...

Sıradaki Haber
Bitcoin'de flaş yükseliş: Bir anda tırmanışa geçti

Bitcoin'de flaş yükseliş: Bir anda tırmanışa geçti

Sıradaki Haber
ATA AÖF yaz okulu ödemesi ne zaman, ne kadar 2021? ATA AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

ATA AÖF yaz okulu ödemesi ne zaman, ne kadar 2021? ATA AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

Sıradaki Haber