Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Hazine 8,7 milyar lira borçlandı
04.01.2021 - 16:29 | | AA

Hazine 8,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 720,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 8,7 milyar lira borçlandı
ABONE OL

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 14,51, bileşik faiz ise yüzde 15,04 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 697 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 138 milyon lira, net satış 2 milyar 162 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 876 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 13, bileşik faiz yüzde 13,42 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 884,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 613,5 milyon lira, net satış 2 milyar 658,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 447 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 650 milyon liralık satış yapıldı.

 Böylece Hazine, piyasaya toplam 8 milyar 720,5 milyon lira borçlandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AİHM kararının Bakanlık'tan gönderilmesi istendi

Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AİHM kararının Bakanlık'tan gönderilmesi istendi

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman sona erecek? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılacak mı?

Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman sona erecek? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılacak mı?

Sıradaki Haber