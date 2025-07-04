Hazine haftaya 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Temmuz'daki ilk ihalede 8 ay (245 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

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Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

8 Temmuz'daki ilk ihalede 7 yıl (2436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, aynı gün 9 yıl (3367 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.