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Hazine haftaya iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

09.05.2025 - 15:26 | | AA
Hazine haftaya iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 13 Mayıs Salı günkü ilk ihalede 4 yıl (1393 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

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