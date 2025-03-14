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Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvilinin ilk ihracı ile iki tahvilin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

14.03.2025 - 13:06 | | AA
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Mart Pazartesi günkü ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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18 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1001 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Bakanlık, aynı gün yapacağı ikinci ihalede ise 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

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