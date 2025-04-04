Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
04.04.2025 - 12:48 | | AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Nisan'daki ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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8 Nisan'daki ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Bakanlık, aynı gün yapacağı bir başka ihalede de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını doğrudan satacak.