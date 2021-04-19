Hazine iki tahvil ihalesinde 5,1 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (567gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 17,24, bileşik faiz ise 17,98 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 825 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 55 milyon lira, net satış 1 milyar 73,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 801 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 4 yıl (1519 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,86, reel bileşik faiz ise yüzde 2,88 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 51 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 986 milyon lira, net satış 2 milyar 151,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 311 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplamda 5 milyar 125,1 milyon lira borçlandı.