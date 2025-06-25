Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihraç sonucuna ilişkin bilgi verildi.

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Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği belirtilen açıklamada, 5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Sertifikanın kira oranının yüzde 6,75, getiri oranının yüzde 6,85 olduğu kaydedilen açıklamada, ihraç tutarının 1 Temmuz'da hesaplara gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ihraca 119 yatırımcının, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdiğine dikkati çekildi.

Kira sertifikasının yüzde 57'sinin Orta Doğu, yüzde 17'sinin Birleşik Krallık, yüzde 14'ünün ABD, yüzde 7'sinin diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ünün Türkiye ve yüzde 1'inin diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı vurgulanan açıklamada, bu kira sertifikasıyla 2025'te uluslararası sermaye piyasalarından 7 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı bildirildi.