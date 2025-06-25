Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
HaberlerUzmanparaHazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

25.06.2025 - 13:07 | | AA
Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihraç sonucuna ilişkin bilgi verildi.

Haberin Devamı

Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği belirtilen açıklamada, 5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Sertifikanın kira oranının yüzde 6,75, getiri oranının yüzde 6,85 olduğu kaydedilen açıklamada, ihraç tutarının 1 Temmuz'da hesaplara gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ihraca 119 yatırımcının, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdiğine dikkati çekildi.

Kira sertifikasının yüzde 57'sinin Orta Doğu, yüzde 17'sinin Birleşik Krallık, yüzde 14'ünün ABD, yüzde 7'sinin diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ünün Türkiye ve yüzde 1'inin diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı vurgulanan açıklamada, bu kira sertifikasıyla 2025'te uluslararası sermaye piyasalarından 7 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı bildirildi.

L’Oréal Grup’ta Türk yöneticiye üst düzey görev

L’Oréal Grup’ta Türk yöneticiye üst düzey görev

Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron, İstanbul'a geliyor!

Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron, İstanbul'a geliyor!