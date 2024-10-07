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Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesiyle 33 milyar 328,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

07.10.2024 - 16:01 | | AA
Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirdi

İhalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir (91 gün) kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,83 oldu.

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Nominal teklifin 31 milyar 726,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 22 milyar 1,1 milyon lira, net satış 22 milyar 328,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 472 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 33 milyar 328,2 milyon lira borçlandı.

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