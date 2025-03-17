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Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde, 21 milyar 51,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

17.03.2025 - 16:18 | | AA
Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirdi

İhalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 21,64 oldu.

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Nominal teklifin 36 milyar 824 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 815 milyon lira, net satış 13 milyar 551,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 111 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7,5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece devlet ihalesiyle, 21 milyar 51,3 milyon lira borçlandı.

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