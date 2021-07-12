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UzmanparaHazine tahvil ihalesinde 4,1 milyar lira borçlandı
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Hazine tahvil ihalesinde 4,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 63,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

12.07.2021 - 17:46 | | AA
Hazine tahvil ihalesinde 4,1 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18,08, bileşik faiz yüzde 18,9 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 794,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 405,5 milyon lira, net satış 2 milyar 363,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 951 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 63,6 milyon lira borçlandı.

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