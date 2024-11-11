Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHazine yarın 2 ihale düzenleyecek
HaberlerUzmanparaHazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

11.11.2024 - 13:34 | | AA
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Haberin Devamı

Diğer ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine ayrıca, 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Fenomen Sibil Çetinkaya 'Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum' diyerek paylaştı! Sevenlerini korkuttu

Fenomen Sibil Çetinkaya 'Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum' diyerek paylaştı! Sevenlerini korkuttu

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı: 1,5 derece sınırı aşıldı bile!

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı: 1,5 derece sınırı aşıldı bile!