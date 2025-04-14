Hazine yarın bir ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ve 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.

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Ayrıca Bakanlık tarafından 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.