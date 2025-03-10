Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart Salı günkü ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Haberin Devamı

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.