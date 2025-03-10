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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

10.03.2025 - 11:01 | | AA
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart Salı günkü ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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