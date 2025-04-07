Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

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Aynı gün yapılacak diğer ihalede de 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını da doğrudan satacak.