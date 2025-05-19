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Hazine yarın tahvil ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

19.05.2025 - 15:01 | | AA
Hazine yarın tahvil ihracı gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. İhalede yıllık kupon oranı ise yüzde 1,2 olarak açıklandı.

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Aynı gün 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kira sertifikasında da yıllık kira oranının yüzde 1,2 olduğu duyuruldu.

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