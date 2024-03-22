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Uzmanpara 'Hazirana kadar faiz indirimi gelebilir'
Haberler Uzmanpara 'Hazirana kadar faiz indirimi gelebilir'

'Hazirana kadar faiz indirimi gelebilir'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, haziran ayına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine gidebileceğini söyledi.

22.03.2024 - 13:06 | | Foreks Haber
'Hazirana kadar faiz indirimi gelebilir'

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunun önümüzdeki yıl Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine geri döneceğini, bu nedenle faiz indiriminin muhtemelen haziran ayına kadar gelebileceğini söyledi.

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MNI'ya konuşan Nagel, "Yaz tatilinden önce ilk faiz indirimini görme olasılığımız artıyor. Bunu olasılıklara dökecek olursam kesinlikle haziran ayında faiz indirimi, nisan ayından daha yüksek bir olasılığa sahip" dedi.

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