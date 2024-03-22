'Hazirana kadar faiz indirimi gelebilir'

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunun önümüzdeki yıl Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine geri döneceğini, bu nedenle faiz indiriminin muhtemelen haziran ayına kadar gelebileceğini söyledi.

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MNI'ya konuşan Nagel, "Yaz tatilinden önce ilk faiz indirimini görme olasılığımız artıyor. Bunu olasılıklara dökecek olursam kesinlikle haziran ayında faiz indirimi, nisan ayından daha yüksek bir olasılığa sahip" dedi.