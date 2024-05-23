'Haziranda çeyrek baz puan faiz indirimi makul'

"Haziran toplantısındaki karar konusunda çok şeffaf davrandık" diye konuşan Guindos, "Ve 25 baz puanlık bir indirim lehine tartışacak ihtiyatlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Büyük ölçüde belirsizlik söz konusu. Faiz indirimlerinin sayısı ya da büyüklüğü konusunda henüz bir karar vermiş değiliz. Ekonomik verilerin nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Faiz artırımının mümkün olup olmadığı sorusuna Guindos, "Bu bizim temel senaryomuz değil. Enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı. Kısa vadede dalgalanacağına ve 2025 yılında sürdürülebilir bir şekilde fiyat istikrarı tanımımıza, yani %2'ye yakınsayacağına inanıyoruz" dedi.

Guindos, "Ancak bazı riskler var. ücretlerin nasıl geliştiği, verimlilikte neler olduğu, birim iş gücü maliyetleri ve azalan kar marjları, ana faktörler olarak sayılabilir. Bunlara jeopolitik riskler ve belirsizlikler de ekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Güneydoğu Asya'daki olası gerilimler. Çok temkinli olmalıyız. Faiz oranlarındaki indirim ya da değişikliklere ilişkin hiçbir şey önceden belirlenmiş değil" ifadelerini kullandı.