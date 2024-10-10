'Hedge fonlar Çin hisselerinde rekor satış yaptı'
Goldman Sachs Group'un derlediği verilere göre hedge fonlar bir haftalık tatilin ardından salı günü rekor miktarda Çin hissesi sattı.
10.10.2024 - 10:11 | | Foreks Haber
Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, "Hedge fonları sadece uzun pozisyonlarını kapatmakla kalmadı, aynı zamanda defterlerine kısa pozisyonlar da ekledi, uzun pozisyon satışları kısa satışların iki katı oldu" dedi.
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Goldman'ın notuna göre, hedge fonların satışlarının dörtte üçü Çin ana karasında işlem gören A hisselerinde, geri kalanı ise Hong Kong'da listelenen hisse senetlerinde gerçekleşti.