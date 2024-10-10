'Hedge fonlar Çin hisselerinde rekor satış yaptı'

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, "Hedge fonları sadece uzun pozisyonlarını kapatmakla kalmadı, aynı zamanda defterlerine kısa pozisyonlar da ekledi, uzun pozisyon satışları kısa satışların iki katı oldu" dedi.

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Goldman'ın notuna göre, hedge fonların satışlarının dörtte üçü Çin ana karasında işlem gören A hisselerinde, geri kalanı ise Hong Kong'da listelenen hisse senetlerinde gerçekleşti.