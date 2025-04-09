Hindistan faiz indirdi
Hindistan Merkez Bankası (RBI), bir önceki toplantısında yaklaşık 5 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirdikten sonra bugünkü toplantıda da süreci devam ettirdi ve 25 baz puan indirime gitti.
09.04.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
RBI, analistlerin beklentileri doğrultusunda gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,25'ten %6,00'ya çekti. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.
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Hindistan Merkez Bankası (RBI), Başkan Sanjay Malhotra, finansal piyasalardaki aşırı volatilite ve ticaret hakkındaki belirsiz görünümün risk oluşturduğunu söyledi.
Malhotra, enflasyonun azalmaya devam edeceğini ve büyümenin iyileşeceğini belirtti.
RBI Başkanı, 2026 mali yılında büyüme tahmininin %6,7'den %6,5'e çekildiğini açıkladı.