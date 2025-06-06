Hindistan faiz indirdi

RBI Para Politikası Kurulu, politika repo oranını %6,00'dan %5,50'ye düşürmeye karar verdi. Piyasa beklentisi indirimin 25 baz puan olacağı yönündeydi.

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RBI Başkanı Sanjay Malhotra, "Küresel zemin kırılgan ve oldukça akışkan olmaya devam ediyor" dedi.

Dikkatle izlenen bir değişiklik de RBI'nın para politikası duruşunu "destekleyici"den "nötr"e değiştirmesi oldu.

RBI'ın kararı Hindistan'daki azalan enflasyon ve sağlam ekonomik büyümenin politika yapıcılara ılımlı eksenlerini sürdürmeleri için alan sağlamasıyla geldi.

Ancak odak noktası ABD ticaret mahkemesi kararıyla yasal belirsizliğe sürüklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına uyguladığı kapsamlı tarifelerin oluşturduğu tehdit üzerinde kalmaya devam ediyor. %26'lık bir tarifeyle karşı karşıya olan Hindistan, ABD ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin yakında bir anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor.