Hindistan Merkez Bankası faizi değiştirmedi

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50 seviyesinde tuttu. Ekonomistler de faizin %6,50'de kalmasını bekliyordu. RBI'dan üç ve dışarıdan üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 4 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

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Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, RBI'nın enflasyonun hedefle uyumlu olmasını sağlamak istediğini belirtti.

Banka en son Şubat 2023'te politika faizini %6,50'ye yükseltmişti. Yıllık tüketici enflasyonu Mart ayındaki %4,85 seviyesinden Nisan ayında hafif bir düşüşle %4,83'e geriledi; ancak bu seviye bile bankanın hedefinin oldukça üzerindeydi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. RBI, 2025 yılı için beklentisini %7,0'den %7,2'ye yükseltti.