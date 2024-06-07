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Uzmanpara Hindistan Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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Hindistan Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), güçlü ekonomik büyümenin enflasyonu orta vadeli hedefe doğru düşürmeye odaklanmak için alan sağlamaya devam etmesiyle piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste 8'inci toplantısında da faiz oranını değiştirmedi.

07.06.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Hindistan Merkez Bankası faizi değiştirmedi

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50 seviyesinde tuttu. Ekonomistler de faizin %6,50'de kalmasını bekliyordu. RBI'dan üç ve dışarıdan üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 4 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

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Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, RBI'nın enflasyonun hedefle uyumlu olmasını sağlamak istediğini belirtti.

Banka en son Şubat 2023'te politika faizini %6,50'ye yükseltmişti. Yıllık tüketici enflasyonu Mart ayındaki %4,85 seviyesinden Nisan ayında hafif bir düşüşle %4,83'e geriledi; ancak bu seviye bile bankanın hedefinin oldukça üzerindeydi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. RBI, 2025 yılı için beklentisini %7,0'den %7,2'ye yükseltti.

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