Hisse senedi fonlarından para çıkışı yaşandı

Verilere göre geçen hafta hisse senedi fonlarından 24,2 milyar dolarlık para çıkışı yaşanırken, rakam 2020 yılı Mart ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan aynı dönemde ABD hisse senedi fonlarından da 28,6 milyar dolarla 2020 yılı Şubat ayından bu yana en keskin para çıkışı görüldü. Avrupa hisse senetlerinden de 1,8 milyar dolarla bu yılın en büyük çıkışı görülmüş oldu.

Verilere göre teknoloji hisse senetlerine yönelik fonlardan da 1,2 milyar dolarla haziran ayından bu yana ilk kez para çıkışı izlendi.