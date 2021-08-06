Hisse senedi ve tahvil fonlarına giriş sürüyor

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, global hisse senedi fonlarına 4 Ağustos haftasında 4,8 milyar dolar sermaye girişi oldu. Aynı haftada tahvil fonlarına da 12,1 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

28 Temmuz haftasında global hisse senedi fonlarına 23,2 milyar dolar ve tahvil fonlarına 12,7 milyar dolar sermaye girişi olmuştu.

ABD'nin enflasyona endeksli tahvillerine 4 Ağustos haftasında 1,4 milyar dolar ile 37 haftanın en büyük sermaye girişi yaşandı.

4 Ağustos haftasında gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarından son 6 haftanın en büyük sermaye çıkışı yaşanırken, Avrupa fonlarına ise son 7 haftanın en büyük sermaye girişi gerçekleşti. Gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarından 1,6 milyar dolar çıkarken, Avrupa hisse senedi fonlarına 0,7 milyar dolar girdi.

4 Ağustos haftasında yatırımcılar nakit fonlara 24,7 milyar dolar yönlendirirken, altın fonlarına sermaye girişi de 0,7 milyar dolar ile son 8 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.