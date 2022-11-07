Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Hisse senetlerinde düşüş alım fırsatı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Hisse senetlerinde düşüş alım fırsatı'

'Hisse senetlerinde düşüş alım fırsatı'

Goldman Sachs'ın Varlık Yönetim Bölümü'nün Baş Yatırım Yetkilisi Sharmin Mossavar-Rahmani hisse senetlerinde şu ana kadar yaşanan düşüşün alım fırsatı olduğunu, çünkü daha dramatik bir gerileme yaşanmasının muhtemel olmadığını söyledi.

07.11.2022 - 09:34 |
'Hisse senetlerinde düşüş alım fırsatı'

Yüzde 50 olan resesyon olasılığının halihazırda hisse senedi piyasalarında fiyatlandığını belirten Mossavar-Rahmani, "Bizim görüşümüze göre resesyon olasılığı fiyatlara yansıdı. Yeniden büyük bir geri çekilme görmeyi beklemiyoruz" dedi.

S&P 500 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 3,4 ve yılbaşından bu yana yüzde 21 geriledi.

Mossavar-Rahmani yaptığı değerlendirmede "Hisse senedi piyasası büyük bir aşağı hareketin ardından ralli yapma eğiliminde. Yatırımcıların portföylerinde daha agresif olmaya başlamaları mantıklı olur" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Britney Spears, 'Victoria' hastalığına yakalandı: Beyniniz sonunda duruyor!

Britney Spears, 'Victoria' hastalığına yakalandı: Beyniniz sonunda duruyor!

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı