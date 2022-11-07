'Hisse senetlerinde düşüş alım fırsatı'
Goldman Sachs'ın Varlık Yönetim Bölümü'nün Baş Yatırım Yetkilisi Sharmin Mossavar-Rahmani hisse senetlerinde şu ana kadar yaşanan düşüşün alım fırsatı olduğunu, çünkü daha dramatik bir gerileme yaşanmasının muhtemel olmadığını söyledi.
07.11.2022 - 09:34 |
Yüzde 50 olan resesyon olasılığının halihazırda hisse senedi piyasalarında fiyatlandığını belirten Mossavar-Rahmani, "Bizim görüşümüze göre resesyon olasılığı fiyatlara yansıdı. Yeniden büyük bir geri çekilme görmeyi beklemiyoruz" dedi.
S&P 500 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 3,4 ve yılbaşından bu yana yüzde 21 geriledi.
Mossavar-Rahmani yaptığı değerlendirmede "Hisse senedi piyasası büyük bir aşağı hareketin ardından ralli yapma eğiliminde. Yatırımcıların portföylerinde daha agresif olmaya başlamaları mantıklı olur" dedi.
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