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Hisse senetlerine sermaye girişi gerçekleşti

Bank of America (BofA) tarafından yapılan açıklamaya göre küresel hisse senedi piyasalarına sermaye girişi gerçekleşti.

01.04.2022 - 10:55 |
Hisse senetlerine sermaye girişi gerçekleşti

BofA'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 30 Mart haftasında küresel hisse senedi piyasalarına 18,9 milyar dolar sermaye girişi oldu.

Tahvil fonlarına da 12 haftadır ilk kez sermaye girişi yaşandı. Tahvil fonlarına toplam 6,3 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşirken, gelişmekte olan piyasa tahvil fonları son 7 haftanın en büyük sermaye akışını aldı.

Ancak BofA analistleri hisse senedi fiyatlarında son dönemde yaşanan ralliye çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Portföylerin stagflasyon ve dolardaki düşüş olasılığına göre pozisyonlanması tavsiyesinde bulunan BofA analistleri, enerji sektörünün uzun vadeli al, teknoloji sektörünün uzun vadeli sat konumuna gelmekte olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar 30 Mart haftasında nakit fonlara 12,2 milyar dolar ve altın fonlarına 0,4 milyar dolar yönlendirdi.

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