'Hızlı faiz indirimi için veriler güçlü olmalı'

Makhlouf, "Bir sıçrama yapmam gerektiğini hissetmem için verilerin çok güçlü olması gerekiyor. Tarihsel olarak, büyük bir felaket yaşandığında ya da veriler size çok hızlı bir şekilde bir şeylerin üstesinden gelmeniz gerektiğini söylediğinde sıçrama yaparsınız" dedi.

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Makhlouf, ECB'nin ekonomiyi yüksek faizlerle desteklemesinin artık gerekli olmadığı görüşüne katılmakla birlikte, politika yapıcıların "ihtiyatlı" olmaya devam etmeleri gerektiğini de belirterek, "Yine de hala endişelendiğimiz alanlar var. Ben hizmet enflasyonu konusunda diğerlerinden biraz daha fazla endişeleniyorum" diye konuştu.

Makhlouf, ekonomik genişlemenin önünde bir engel haline gelen uzun süredir devam eden sorunların üstesinden gelmek için merkez bankalarından çok fazla şey beklememek gerektiği konusunda uyarıda bulundu ve "Belirli bir endişem varsa, o da bu zorlukların özellikle bazı büyük ekonomilerde ihtiyaç duyulduğunu düşündüğüm şekilde ele alındığına dair çok fazla kanıt görmememdir. Para politikası çok güçlüdür. Çok şey yapabilir ama her şeyi yapamaz" dedi.