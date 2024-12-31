Hizmet Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

H-ÜFE 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,76 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %48,12 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %53,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %69,81 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %47,10 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %47,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %55,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,72 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %52,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %63,31 artış, idari ve destek hizmetlerde %56,81 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,54 AZALDI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,54 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,25 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,49 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %5,42 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,87 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,63 azalış gerçekleşti.