Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,60 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %103,76 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %103,76, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %71,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,80, gayrimenkul hizmetlerinde %180,49, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %44,77, idari ve destek hizmetlerde %62,76 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %4,65 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,61, gayrimenkul hizmetlerinde %7,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %3,74, idari ve destek hizmetlerde %4,01 artış oldu.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde %22,43, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde %22,67, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde %38,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri %180,49, su yolu taşımacılığı hizmetleri %129,12, posta ve kurye hizmetleri %109,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde aylık en düşük artış veterinerlik hizmetlerinde %0,40, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde %0,50, depolama ve destek hizmetlerinde (taşımacılık için) %0,91 olarak gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %15,80, bilgi hizmetleri %9,61, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %9,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.