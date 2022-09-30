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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %97,20, aylık %4,89 arttı.

30.09.2022 - 10:21 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,89, bir önceki yılın aralık ayına göre %67,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,01 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %130,22 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %130,22, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %88,05, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %60,54, gayrimenkul hizmetlerinde %81,48, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %70,37, idari ve destek hizmetlerde %83,70 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık %5,90 arttı

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %5,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,48, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,34, gayrimenkul hizmetlerinde %5,94, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,00, idari ve destek hizmetlerde %3,30 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden hukuk ve muhasebe hizmetleri %36,07, telekomünikasyon hizmetleri %36,38, programcılık ve yayıncılık hizmetleri %54,36 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri %181,20, su yolu taşımacılığı hizmetleri %141,62, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %140,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri %2,32, istihdam hizmetleri %0,93, su yolu taşımacılığı hizmetleri %0,85 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %22,30, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %16,09, veterinerlik hizmetleri %12,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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