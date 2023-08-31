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Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) temmuzda yıllık %79,33, aylık %14,06 arttı.

31.08.2023 - 10:07 |
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %14,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %81,36 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %62,13 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %62,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %100,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %83,62, gayrimenkul hizmetlerinde %70,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %103,65, idari ve destek hizmetlerde %99,99 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %13,27 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %13,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %14,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %9,65, gayrimenkul hizmetlerinde %15,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %15,36, idari ve destek hizmetlerde %17,75 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %12,49, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %43,47, telekomünikasyon hizmetleri %54,58 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %154,41, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %137,32, veterinerlik hizmetleri %114,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %15,71 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %35,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %24,11, konaklama hizmetleri %22,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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