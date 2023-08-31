Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %14,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %81,36 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %62,13 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %62,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %100,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %83,62, gayrimenkul hizmetlerinde %70,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %103,65, idari ve destek hizmetlerde %99,99 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %13,27 ARTTI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %13,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %14,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %9,65, gayrimenkul hizmetlerinde %15,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %15,36, idari ve destek hizmetlerde %17,75 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %12,49, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %43,47, telekomünikasyon hizmetleri %54,58 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %154,41, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %137,32, veterinerlik hizmetleri %114,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Aylık azalış gösteren tek alt sektör %15,71 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %35,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %24,11, konaklama hizmetleri %22,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.