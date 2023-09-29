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Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık %79,95, aylık %5,25 arttı.

29.09.2023 - 10:09 |
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %5,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %69,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,27 artış gösterdi.

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ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %62,80 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %62,80, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %102,12, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %83,41, gayrimenkul hizmetlerinde %66,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %99,59, idari ve destek hizmetlerde %104,93 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %6,35 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %6,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,22, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,23, gayrimenkul hizmetlerinde %3,62, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,93, idari ve destek hizmetlerde %5,85 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 20 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

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H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %16,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %37,83, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %55,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %140,15, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %115,17, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri %106,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %3,03 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri %11,92, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %11,52, kiralama ve leasing hizmetleri %9,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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