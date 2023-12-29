Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,46, bir önceki yılın aralık ayına göre %74,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %76,01 artış gösterdi.

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ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %65,01 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %92,00 bilgi ve iletişim hizmetlerinde %80,37, gayrimenkul hizmetlerinde %75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %94,88, idari ve destek hizmetlerde %94,75 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %1,05 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,05 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,78 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,12 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,23 azalış gerçekleşti.

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YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 6 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 21 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %16,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %42,35, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %61,34 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %125,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %125,13, veterinerlik hizmetleri %111,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri %8,08, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %5,33, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %5,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık veterinerlik hizmetleri %4,56, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %4,27, telekomünikasyon hizmetleri %4,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.