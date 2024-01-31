Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %3,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %81,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %81,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %76,37 artış gösterdi.

Haberin Devamı

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ENDEKSİ YILLIK %72,21 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre H-ÜFE değişimleri; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %72,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %90,54, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %83,25, gayrimenkul hizmetlerinde %79,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %94,18, idari ve destek hizmetlerde %95,24 artış olarak gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ENDEKSİ AYLIK %5,48 ARTTI



Bir önceki aya göre H-ÜFE değişimleri; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %5,48, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,20, gayrimenkul hizmetlerinde %1,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,46, idari ve destek hizmetlerde %1,20 artış olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %38,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %45,69, telekomünikasyon hizmetleri %70,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %131,64, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %115,51, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri %112,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %11,15, konaklama hizmetleri %0,81, istihdam hizmetleri %0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %22,47, su yolu taşımacılığı hizmetleri %16,33, telekomünikasyon hizmetleri %4,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.