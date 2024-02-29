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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ocakta yıllık %80,68 arttı, aylık %15,25 arttı.

29.02.2024 - 10:05 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,47 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %72,85 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde %92,44 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %13,25 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %13,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %11,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %15,79 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %16,33 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %22,18 artış, idari ve destek hizmetlerde %20,32 artış gerçekleşti.

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