Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,94 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %55,70 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %30,09 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %30,09 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %43,58 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %47,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %36,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %48,78 artış, idari ve destek hizmetlerde %41,51 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %2,20 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,20 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,92 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,96 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,45 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,72 artış gerçekleşti.