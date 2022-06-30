Hizmet üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %6,94, bir önceki yılın aralık ayına göre %38,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %89,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,86 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %109,49 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %109,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %79,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %45,41, gayrimenkul hizmetlerinde %259,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %47,25, idari ve destek hizmetlerde %64,17 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %7,43 YÜKSELDİ

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %7,43, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %9,15, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %3,19, gayrimenkul hizmetlerinde %11,68, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %5,16, idari ve destek hizmetlerde %6,34 yükseldi.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden hukuk ve muhasebe hizmetleri %23,62, telekomünikasyon hizmetleri %23,82, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %32,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri %259,02, su yolu taşımacılığı hizmetleri %132,45, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %1,00, hukuk ve muhasebe hizmetleri %1,26, telekomünikasyon hizmetleri %1,29 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %23,58, konaklama hizmetleri %20,60, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %13,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.