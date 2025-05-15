Hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,5 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %2,8 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,1 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %2,2 azaldı.