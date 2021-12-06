Hong Kong Borsası'nda 14 ay sonra ilk yaşandı

Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi, Wall Street'te cuma günü yaşanan düşüşü takip eden teknoloji hisselerinin ve China Evergrande'nin borç yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceği açıklamasının yarattığı tedirginliğin etkisi ile günü 14 ayın en düşük seviyesinden tamamladı.

Hang Seng Endeksi yüzde 1,8 kayıpla 23349,38 puandan kapanırken, Çin Şirketleri Endeksi yüzde 2,1 kayıpla 8274,77 puandan günü tamamladı.

Hang Seng Teknoloji Endeksi yüzde 3,3 değer kaybetti.