HSBC, Avustralya'dan faiz indirimi beklemiyor

HSB'nin Avustralya ve Yeni Zelanda Baş Ekonomisti Paul Bloxham, RBA'nın bu yıl faiz oranını düşürmesinin pek olası olmadığını, enflasyonun muhtemelen yüzde 2-3 hedefinin üzerinde kalacağını söyledi.

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Ekonomist enflasyonda yukarı yönlü somut bir sürpriz beklenmemekle birlikte hizmet enflasyonunun özellikle de kira ve emek yoğun hizmetlerdeki yapışkan doğası olduğunun, bu nedenle enflasyonun 2024 yılına kadar hedefin üzerinde kalabileceği anlamına geleceğini belirtti.

Bloxham, "Tüketici harcamalarının daha da zayıflaması, konut piyasasının tek haneli fiyat artışıyla birlikte soğuması bekleniyor. 2024 GSYH büyümesinin yüzde 1,5'e yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Ekonominin arz yönünü güçlendiren üretkenliği artırıcı reformlara odaklanmak, enflasyonun düşürülmesine yardımcı olmanın en iyi yolu olacaktır" dedi.