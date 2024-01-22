Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2023 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHSBC, Avustralya'dan faiz indirimi beklemiyor
HaberlerUzmanparaHSBC, Avustralya'dan faiz indirimi beklemiyor

HSBC, Avustralya'dan faiz indirimi beklemiyor

HSBC, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu yıl politika faizinde indirime gitmesinin pek mümkün olmadığını öngörüyor.

22.01.2024 - 10:43 | | Foreks Haber
HSBC, Avustralya'dan faiz indirimi beklemiyor

HSB'nin Avustralya ve Yeni Zelanda Baş Ekonomisti Paul Bloxham, RBA'nın bu yıl faiz oranını düşürmesinin pek olası olmadığını, enflasyonun muhtemelen yüzde 2-3 hedefinin üzerinde kalacağını söyledi.

Haberin Devamı

Ekonomist enflasyonda yukarı yönlü somut bir sürpriz beklenmemekle birlikte hizmet enflasyonunun özellikle de kira ve emek yoğun hizmetlerdeki yapışkan doğası olduğunun, bu nedenle enflasyonun 2024 yılına kadar hedefin üzerinde kalabileceği anlamına geleceğini belirtti.

Bloxham, "Tüketici harcamalarının daha da zayıflaması, konut piyasasının tek haneli fiyat artışıyla birlikte soğuması bekleniyor. 2024 GSYH büyümesinin yüzde 1,5'e yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Ekonominin arz yönünü güçlendiren üretkenliği artırıcı reformlara odaklanmak, enflasyonun düşürülmesine yardımcı olmanın en iyi yolu olacaktır" dedi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandıHaberi Görüntüle
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Benzerine az rastlanan olay

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Benzerine az rastlanan olay

İstanbul'da öldürdü katil Tekirdağ'da yakalandı

İstanbul'da öldürdü katil Tekirdağ'da yakalandı